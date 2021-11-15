Валютный рынок понедельника: итоги дня

В понедельник рост котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжился. Ценник на покупку достиг 26,365 гривен, а на продажу дошел до 26,39 гривен.

Новость о том, что 19,3 млрд гривен, предназначенные для выплаты «Укрэнерго» производителям «зеленой электроэнергии», не оказала сильного влияния на уже взбудораженный рынок. Рост, начавшийся в прошлую пятницу, всколыхнул большой пласт «отложенного» спроса со стороны импортеров, которые до последнего ждали более дешевого курса. Испугавшись, они сегодня вышли с заявками на покупку и спровоцировали вторую волну роста. Продавцы первоначально не торопились продавать, и только когда котировки поднялись выше 26,35 гривен, решили не упускать цены,на которые еще пару дней назад они даже не надеялись. После обеденного перерыва число продавцов наконец-то превысило число желающих купить, и котировки несколько снизились.

Закрыли торги понедельника на 6,5 копеек на покупке и на 7 копеек на продаже выше, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,20/26,30 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись довольно широко: спред на открытии составил 10 копеек. Долгое время и покупатели, и продавцы не решались сделать первый шаг: первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,235 гривен прошла лишь в 10:06. Еще одной причиной нерешительности обеих сторон стал ранний выход Национального банка. В ситуации, когда все предполагали, что регулятор проведет интервенцию на продажу валюты, он неожиданно вышел с ордером на покупку на уровне 26,21 гривен, чем окончательно дезориентировал и запутал всех. Покупатели это восприняли, как нежелание Нацбанка тормозить рост, и поторопились купить валюту, пока цена не поднялась еще выше. Уже в 10:45 ценник на покупку достиг 26,345 гривен, а на продажу – 26,39 гривен. По таким ценам нашлось достаточно желающих продать, и завязалась оживленная торговля. Но покупатели не успокаивались: к 12:20 максимальная заявка на покупку дошла до 26,365 гривен. И только когда большинство заявок было закрыто, рост котировок прекратился, а после обеденного перерыва, когда уже число продавцов превысило число покупателей, курс доллара постепенно начал снижение.

Котировки закрытия – 26,315/26,34 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 26,6 млн долларов по сравнению с прошлой пятницей и составил 151,1 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,328 гривен.

Официальный курс доллара на 16 ноября установлен на отметке 26,3371 гривен за доллар, рост на 22,64 копейки.

Официальный курс евро на 16 ноября установлен на отметке 30,1468 гривен за евро, рост на 24,61 копейки.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в понедельник продолжил рост вслед за безналичным долларом на межбанке. Утром его продавали по 26,30-26,32 гривен, а к вечеру ценники поднялись до 26,38-26,40 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1419 доллара. Сегодня евро попытался вырасти, но смог подняться лишь до отметки 1,1462 доллара, после чего развернулся и пошел вниз. К моменту написания статьи он опустился до 1,1406 доллара. Евро падает не только против доллара, но и против английского фунта, швейцарского франка и японской йены. Наличный евро в столице не отреагировал на падение на FOREX; сегодня он растет синхронно с наличным долларом. Утром киевские опты продавали его по 30,05-30,10 гривен, а к вечеру ценник подняли на 10 копеек, до 30,15-30,20 гривен.

Резко меняется сегодня цена российского рубля. В первой половине дня понедельника он вырос с 72,70 до 72,00 рублей за доллар, а к вечеру упал до 72,85 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,75-72,80 рубля за доллар. В Киеве наличный рубль, как мы и предполагали утром, сегодня продают по 3,63-3,67 гривны за 10 рублей.