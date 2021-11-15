Валютный рынок понедельника: итоги дня
В понедельник рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке продолжился. Ценник на покупку достиг 26,365 гривен, а на продажу дошел до 26,39 гривен.
Новость о том, что 19,3 млрд гривен, предназначенные для выплаты «Укрэнерго» производителям «зеленой электроэнергии», не оказала сильного влияния на уже взбудораженный рынок. Рост, начавшийся в прошлую пятницу, всколыхнул большой пласт «отложенного» спроса со стороны импортеров, которые до последнего ждали более дешевого курса. Испугавшись, они сегодня вышли с заявками на покупку и спровоцировали вторую волну роста. Продавцы первоначально не торопились продавать, и только когда котировки поднялись выше 26,35 гривен, решили не упускать цены,на которые еще пару дней назад они даже не надеялись. После обеденного перерыва число продавцов наконец-то превысило число желающих купить, и котировки несколько снизились.
Закрыли торги понедельника на 6,5 копеек на покупке и на 7 копеек на продаже выше, чем в прошлую пятницу.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,20/26,30 (покупка/продажа).
Торги понедельника открылись довольно широко: спред на открытии составил 10 копеек. Долгое время и покупатели, и продавцы не решались сделать первый шаг: первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,235 гривен прошла лишь в 10:06. Еще одной причиной нерешительности обеих сторон стал ранний выход Национального банка. В ситуации, когда все предполагали, что регулятор проведет интервенцию на продажу валюты, он неожиданно вышел с ордером на покупку на уровне 26,21 гривен, чем окончательно дезориентировал и запутал всех. Покупатели это восприняли, как нежелание Нацбанка тормозить рост, и поторопились купить валюту, пока цена не поднялась еще выше. Уже в 10:45 ценник на покупку достиг 26,345 гривен, а на продажу – 26,39 гривен. По таким ценам нашлось достаточно желающих продать, и завязалась оживленная торговля. Но покупатели не успокаивались: к 12:20 максимальная заявка на покупку дошла до 26,365 гривен. И только когда большинство заявок было закрыто, рост котировок прекратился, а после обеденного перерыва, когда уже число продавцов превысило число покупателей, курс доллара постепенно начал снижение.
Котировки закрытия – 26,315/26,34 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 26,6 млн долларов по сравнению с прошлой пятницей и составил 151,1 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,328 гривен.
- Официальный курс доллара на 16 ноября установлен на отметке 26,3371 гривен за доллар, рост на 22,64 копейки.
- Официальный курс евро на 16 ноября установлен на отметке 30,1468 гривен за евро, рост на 24,61 копейки.
- Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в понедельник продолжил рост вслед за безналичным долларом на межбанке. Утром его продавали по 26,30-26,32 гривен, а к вечеру ценники поднялись до 26,38-26,40 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1419 доллара. Сегодня евро попытался вырасти, но смог подняться лишь до отметки 1,1462 доллара, после чего развернулся и пошел вниз. К моменту написания статьи он опустился до 1,1406 доллара. Евро падает не только против доллара, но и против английского фунта, швейцарского франка и японской йены. Наличный евро в столице не отреагировал на падение на FOREX; сегодня он растет синхронно с наличным долларом. Утром киевские опты продавали его по 30,05-30,10 гривен, а к вечеру ценник подняли на 10 копеек, до 30,15-30,20 гривен.
Резко меняется сегодня цена российского рубля. В первой половине дня понедельника он вырос с 72,70 до 72,00 рублей за доллар, а к вечеру упал до 72,85 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 72,75-72,80 рубля за доллар. В Киеве наличный рубль, как мы и предполагали утром, сегодня продают по 3,63-3,67 гривны за 10 рублей.