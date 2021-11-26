Снова в моде: вещи, которые останутся с нами в 2022 году

Из сезона в сезон мы наблюдаем, как вещи, которые только недавно были горячим трендом, покидают модный Олимп. Однако некоторым удается задержаться там чуть дольше и оставаться актуальными несколько сезонов подряд, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

Стилист Эльвира Лиорзу рассказала в Instagram, какие вещи из нынешнего сезона останутся трендовыми и в 2022 году.

Модные тренды 2022:

Свободный крой

Сейчас активно входят в моду облегающие силуэты. Но свободный крой все равно остаётся актуальным.

Завышенная талия

Хоть сейчас и в тренде низкая посадка, это не значит, что завышенная талия уже неактуальна. Носим.

Кожаные вещи

Брюки, пиджаки, тренчи из кожи будут актуальны и в 2022 году.

Объемные и свободные куртки, пуховики

Это не только удобно, но ещё и стильно. Поэтому забираем с собой в новый сезон.

Трикотажные спортивные костюмы

В таких костюмах невероятно удобно и к тому же выглядят они стильно. Поэтому носим с уверенностью.

Жилеты

Жилеты заняли уверенную позицию в современном гардеробе и не собираются ее сдавать.

Грубая подошва

Такая обувь популярна не первый сезон. И в новом сезоне она все так же будет актуальна.

Шубы-чебурашки

Эти шубки уже останутся с нами на года. Возможно, как-то будет меняться крой. Но шубы из искусственного меха будут актуальны.

Кепки, панамки

Никуда не уходят, остаются с нами.