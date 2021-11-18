Apple разрешила самостоятельно ремонтировать iPhone и Mac

Компания Apple открыла для владельцев "яблочных" гаджетов новую возможность. Теперь люди смогут чинить свои iPhone и Mac самостоятельно, без помощи специалистов сервисного центра, сообщает УНИАН.

О ремонте на дому компания Apple сообщила на своем официальном сайте.

Так, корпорация объявила о том, что уже в скором времени владельцы гаджетов смогут покупать запчасти и инструменты для самостоятельного ремонта техники. Такая возможность будет доступна не для всех. Самостоятельный ремонт можно будет произвести с iPhone 12 и iPhone 13, а также со всеми последующими смартфонами от Apple.

Помимо этого компания планирует продавать запчасти для компьютеров Mac с чипами M1, Self Service Repair. Продажа будет открыта в США уже в следующем году. В течение всего 2022 года Apple будет открывать возможность самостоятельного ремонта и для других стран.

На начальном этапе программа по самостоятельному ремонту гаджетов охватит наиболее распространенные проблемы, которые возникают у пользователей. Компания будет продавать дисплеи iPhone, аккумуляторы и камеры. В следующем году Apple расширит перечень деталей, доступных для приобретения.

"Расширение доступа к оригинальным запчастям Apple дает нашим клиентам еще больший выбор в случае необходимости ремонта" , - рассказал Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple.

Отмечается, что если владелец гаджета обратится в компанию и купит детали, гарантия на устройство не пропадет. Важно лишь четко следовать инструкциям, которые предоставляет Apple, и не повредить смартфон или компьютер в ходе ремонта.

Как заказать детали для самостоятельного ремонта:

Для безопасного и правильного ремонта владельцу нужно обязательно ознакомиться с руководством, которое предоставляет Apple. После этого нужно разместить заказ на запчасти и инструменты в официальном интернет-магазине компании.

Затем владельцу гаджета остается лишь заменить деталь в гаджете. Старую и сломанную запчасть можно отправить на переработку, за что компания Apple предоставит скидку на дальнейшие покупки в интернет-магазине.