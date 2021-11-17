В Николаеве застрелили бизнесмена, появились фото с места убийства

В Николаеве сегодня вечером во дворе дома по улице Сенная застрелили мужчину, еще одного ранили, сообщает УНИАН.

Нацполиция

О стрельбе правоохранителям сообщили местные жители.

"На месте происшествия возле одного из подъездов полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Также ранения получил еще один гражданин, сейчас ему оказывается медицинская помощь. Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК "Умышленное убийство" , - говорится в сообщении.

На месте инцидента работают следователи, криминалисты, кинологи, оперативники и эксперты. В городе ввели спецоперацию для задержания злоумышленников.

Как пишут "Преступности.НЕТ", к преступлению причастны мужчина и женщина, которые после совершения преступления сразу скрылись. Погибший был бизнесменом, на месте его убийства нашли охотничье оружие. По данным СМИ, убийство произошло из-за внезапно возникшего конфликта, оно не было заказным.