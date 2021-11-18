Что ожидается на валютном рынке в четверг

В среду жесткая позиция Национального банка прервала рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿, а к закрытию торгов они даже продемонстрировали снижение.

Сегодня есть все предпосылки ожидать дальнейшее укрепление гривны: ожидается, что накануне последнего дня уплаты налога на прибыль за 3 квартал экспортеры увеличат предложение валюты при относительно стабильном спросе. Опасения вызывает только позиция Национального банка: стремясь поддержать экспортеров, он может выйти с покупкой валюты уже с самого утра, чем сведет на нет все шансы ревальвации. Также ожидается активизация спекулянтов: в условиях, когда можно быстро заработать на колебаниях курса, они не упустят эту возможность и примут активное участие в раскачивании рынка.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 26,35/26,43 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в среду сначала вырос до 26,65 гривен (примерно в 11:00-12:00) , а затем, отреагировав на снижение на межбанке, быстро пошел вниз. К 17 часам доллар в Киеве уже можно было купить по 26,50-26,52 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,48-26,50 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Сегодня доллар может подешеветь еще на несколько копеек.

Евро на рынке FOREX в среду установил новый годовой минимум – 1,1265 доллара, после чего на волне фиксации прибыли скорректировался до отметки 1,1330. Утром четверга он торгуется в диапазоне 1,1315-1,1337 доллара. Наличный евро вчера четко следовал за наличным долларом: утром его продавали по 30,15-30,17 гривен, к 12 часам евро подорожал до 30,25 гривен, а к вечеру ценник понизили до 30,07-30,08 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 30,05-30,10 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. В течение дня возможно дальнейшее снижение ценника на наличный евро.

Российский рубль в среду укрепился с 73,30 до 72,30 рублей за доллар. Утром четверга он торгуется в диапазоне 72,52-72,68 рубля за доллар. Наличный рубль в столице уже несколько дней подряд продают по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей. Полагаем, что и сегодня за пределы диапазона 3,63-3,67 гривны за 10 рублей цена российской валюты в Киеве не выйдет.