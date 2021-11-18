Драйверы Intel оказались несовместимы с Windows 11

Windows 11 оказалась несовместима со звуковыми драйверами Intel, сообщает Газета.ru.

Проблема заключается в драйверах Intel Smart Sound Technology (SST), которые используются для обработки звука без потерь производительности. SST версии 10.30.0.5152 и ниже оказались несовместимы с новой операционной системой Microsoft. В ряде случаев проблему можно решить путем обновления драйвера до версии 10.30.00.5714.

В некоторых случаях такой конфликт вызывает «синий экран смерти», который сигнализирует о критическом сбое в работе ПК.

Microsoft признала наличие ошибки и заблокировала возможность обновления ОС до Windows 11 для компьютеров с указанной проблемой совместимости. В компании также не рекомендуют обновлять операционную систему вручную до исправления ошибки.