Пентагон усилит защиту космических систем США

Соединенным Штатам Америки необходимо активизировать усилия, чтобы усилить защиту своих космических систем в свете проведенного Россией испытания противоспутникового оружия. Об этом заявила в среду генерал-лейтенант Космических сил США Нина Армагно, ссылаясь на американское издание, сообщает ТАСС.

"То, что мы наблюдаем, является демонстрацией Россией [своего] оружия. Если они могут уничтожить российский спутник, они могут уничтожить и американский спутник", – приводит издание слова Армагно, сказанные ею на прошедшей в среду в Лас-Вегасе (штат Невада) конференции по космической тематике.

С учетом этого, отметила генерал-лейтенант, Космическим силам США необходимо найти способы "затруднения возможностей обнаружения этих систем" .

"Нам необходимо [задействовать] наши средства предупреждения о ракетном нападении, увеличить слои орбит, гибридные возможности, [численность] более мелких спутников и предоставляемые коммерческие возможности, – сказала Армагно. – Это затруднит для России выбор в качестве целей наших основных объектов предупреждения о ракетном нападении".

Эту тему затронул и выступивший в среду на брифинге в Пентагоне министр обороны США Ллойд Остин. Он, в частности, выразил обеспокоенность по поводу проведенных Россией испытаний, создающих, по его мнению, "угрозу для международного сообщества" и международной стабильности.

"Мы задаемся вопросом, зачем им было такое делать", – добавил Остин.

Свой вариант ответа на этот вопрос предложила другой участник конференции в Лас-Вегасе, генерал-майор Лия Лаудербак, директор по разведке и осуществлению наблюдения Космических сил США. Она предположила, что проведенные Россией испытания, возможно, стали сигналом Соединенным Штатам.