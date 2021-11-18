Глава Фонда госимущества заявил об отставке

Глава Фонда госимущества (ФГИ) Украины Дмитрий Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию, сообщает Интерфакс-Украина.

"Отставка – мое личное желание и мои планы", – пояснил он свое решение на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Сенниченко добавил, что изначально планировал работать на этой должности около двух лет.

По его словам, ему удалось добиться основных поставленных задач: обеспечить стабильность процессов в ФГИ, создать команду, диджитализировать процессы и закрепить улучшения законами и нормативными актами.

Глава ФГИ добавил, что решение об отставке не связано с аукционом по продаже "Большевика".

Он уточнил, что после подачи заявления у него уже была встреча с президентом и премьером. По его словам, его заявление уже зарегистрировано в Верховной Раде.

Глава Фонда указал, что после отставки намерен отдохнуть минимум два месяца.