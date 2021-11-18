Валютный рынок четверга: ход торгов

В четверг котировки безналичного доллара на старте торгов опустились до 26,38 гривен на покупке и 26,417 гривен на продаже. Ниже уйти не удалось.

Сначала Национальный банк вышел с интервенцией на покупку долларов по цене 26,41 гривен; по информации портала «Курс Украины», регулятор приобрел не более 5 млн долларов, но своим неожиданным выходом взбудоражил покупателей. Затем на рынок начали выходить представители компаний «зеленой энергетики» , которым вчера все же выплатили средства за произведенную энергию. Их покупки сломали хрупкий тренд укрепления гривны, и доллар вновь пошел вверх. В середине обеда ценник на покупку поднялся до 26,50 гривен, а на продажу – до 26,54 гривен.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева утром продавали по 26,48-26,50 гривен. Но как только на межбанке﻿ вновь наметился рост, ценники тут же начали поднимать. В обед дешевле 26,52-26,54 гривен купить крупную сумму проблематично.

Евро на FOREX продолжает корректироваться вверх после того, как вчера утром установил новый годовой минимум – 1,1265 доллара. К моменту написания статьи он поднялся до отметки 1,1346 доллара. Наличный евро в первой половине дня четверга подорожал на 11 копеек: утром его продавали по 29,99 – 30,02 гривен, а к обеду – уже по 30,10-30,13 гривен.

Российский рубль опять «штормит». Утром он сначала укрепился до 72,45 рублей за доллар, а затем начал падать и к обеду опустился до 72,90 рублей за доллар. В столице цена рубля остается на прежнем уровне: уже почти неделю его продают по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.

Польский злотый в столице, по свидетельству операторов валютного рынка, не пользуется особым спросом. Сегодня его можно купить по 6,47-6,50 гривен.