Валютный рынок четверга: итоги дня

В четверг выход Национального банка с интервенцией на покупку доллара остановил начавшееся было укрепление гривны и вновь подтолкнул котировки безналичного доллара﻿ вверх.

После того, как вчера Национальный банк своим вмешательством не дал доллару закрепиться выше уровня 26,50 гривен, котировки опустились до 26,38 гривен на покупке и 26,417 гривен на продаже. Казалось бы, на фоне повышенных продаж валюты со стороны экспортеров доллар сегодня должен продолжить падение. Но все сложилось не так: выход на межбанк с покупкой сразу двух крупных групп вновь привел к росту спроса на валюту и, как следствие, к возврату котировок к вчерашним значениям. Во-первых, валюту активно покупали импортеры энергоносителей; кроме того, после небольшого перерыва за валютой на рынок вышли нерезиденты, которым накануне выплатили средства за погашенные ОВГЗ на довольно крупную сумму. Покупателей в течение всего дня было больше, чем продавцов, а появление утром регулятора с покупкой даже небольшого объема валюты окончательно уверило их в том, что ждать незачем и надо брать по текущей цене. В итоге, произошел возврат безналичного доллара к уровню 26,50 гривен.

Закрыли торги четверга на 9 копеек на покупке и на 10 копеек на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,38/26,46 (покупка/продажа).

Уже третий день подряд спред на открытии составил 8 копеек. Первые шесть сделок на общую сумму 3 млн долларов по цене 26,40 гривен прошли в 9:34. В 9:50 на рынке появился Нацбанк. Он выставил ордер на покупку на уровне 26,41 гривен. Купив 5 млн долларов, регулятор ушел и больше сегодня не появлялся. Но его неожиданное появление озадачило покупателей, и они решили больше не ждать. К 10 часам утра котировки преодолели уровень 26,40 гривен, а после обеда – и уровень 26,50. И только когда основные покупатели закрыли свои потребности, котировки немного опустились, оказавшись к концу торгов в непосредственной близости от 26,50.

Котировки закрытия – 26,49/26,52 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 44,6 млн по сравнению со средой и составил 242,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,4271 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,4271 гривен. Официальный курс доллара на 19 ноября установлен на отметке 26,4427 гривен за доллар, снижение на 7,20 копеек.

установлен на отметке 26,4427 гривен за доллар, снижение на 7,20 копеек. Официальный курс евро на 19 ноября установлен на отметке 29,9688 гривен за евро, снижение на 2,86 копейки.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева утром продавали по 26,48-26,50 гривен. К обеду ценник вырос до 26,52-26,54 гривен, а к вечеру – до 26,55-26,57 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 16:30 – 1,1337 доллара. Сегодня впервые за последнюю неделю евро начал подавать признаки коррекции. После того, как вчера был установлен новый годовой минимум – 1,1265 доллара, евро скорректировался до отметки 1,1346. Наличный евро в первой половине дня четверга подорожал на 11 копеек: утром его продавали по 29,99 – 30,02 гривен, а к обеду – уже по 30,10-30,13 гривен. Вечером за евро просили от 30,10 до 30,15 гривен.

Российский рубль третий день подряд зажат в коридоре 72,30-73,40 рубля за доллар и совершает резкие движения от одного уровня к другому. Состоянием на 16:30 он торгуется в узком диапазоне 73,08-73,13 рубля за доллар. В столице цена рубля не меняется уже неделю: сегодня, как и в предыдущие дни, его продавали по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.