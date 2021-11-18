Валютный рынок четверга: итоги дня
В четверг выход Национального банка с интервенцией на покупку доллара остановил начавшееся было укрепление гривны и вновь подтолкнул котировки безналичного доллара вверх.
После того, как вчера Национальный банк своим вмешательством не дал доллару закрепиться выше уровня 26,50 гривен, котировки опустились до 26,38 гривен на покупке и 26,417 гривен на продаже. Казалось бы, на фоне повышенных продаж валюты со стороны экспортеров доллар сегодня должен продолжить падение. Но все сложилось не так: выход на межбанк с покупкой сразу двух крупных групп вновь привел к росту спроса на валюту и, как следствие, к возврату котировок к вчерашним значениям. Во-первых, валюту активно покупали импортеры энергоносителей; кроме того, после небольшого перерыва за валютой на рынок вышли нерезиденты, которым накануне выплатили средства за погашенные ОВГЗ на довольно крупную сумму. Покупателей в течение всего дня было больше, чем продавцов, а появление утром регулятора с покупкой даже небольшого объема валюты окончательно уверило их в том, что ждать незачем и надо брать по текущей цене. В итоге, произошел возврат безналичного доллара к уровню 26,50 гривен.
Закрыли торги четверга на 9 копеек на покупке и на 10 копеек на продаже выше, чем в среду.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,38/26,46 (покупка/продажа).
Уже третий день подряд спред на открытии составил 8 копеек. Первые шесть сделок на общую сумму 3 млн долларов по цене 26,40 гривен прошли в 9:34. В 9:50 на рынке появился Нацбанк. Он выставил ордер на покупку на уровне 26,41 гривен. Купив 5 млн долларов, регулятор ушел и больше сегодня не появлялся. Но его неожиданное появление озадачило покупателей, и они решили больше не ждать. К 10 часам утра котировки преодолели уровень 26,40 гривен, а после обеда – и уровень 26,50. И только когда основные покупатели закрыли свои потребности, котировки немного опустились, оказавшись к концу торгов в непосредственной близости от 26,50.
Котировки закрытия – 26,49/26,52 (покупка/продажа).
- Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 44,6 млн по сравнению со средой и составил 242,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,4271 гривен.
- Официальный курс доллара на 19 ноября установлен на отметке 26,4427 гривен за доллар, снижение на 7,20 копеек.
- Официальный курс евро на 19 ноября установлен на отметке 29,9688 гривен за евро, снижение на 2,86 копейки.
- Наличный доллар в оптовых обменниках Киева утром продавали по 26,48-26,50 гривен. К обеду ценник вырос до 26,52-26,54 гривен, а к вечеру – до 26,55-26,57 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 16:30 – 1,1337 доллара. Сегодня впервые за последнюю неделю евро начал подавать признаки коррекции. После того, как вчера был установлен новый годовой минимум – 1,1265 доллара, евро скорректировался до отметки 1,1346. Наличный евро в первой половине дня четверга подорожал на 11 копеек: утром его продавали по 29,99 – 30,02 гривен, а к обеду – уже по 30,10-30,13 гривен. Вечером за евро просили от 30,10 до 30,15 гривен.
Российский рубль третий день подряд зажат в коридоре 72,30-73,40 рубля за доллар и совершает резкие движения от одного уровня к другому. Состоянием на 16:30 он торгуется в узком диапазоне 73,08-73,13 рубля за доллар. В столице цена рубля не меняется уже неделю: сегодня, как и в предыдущие дни, его продавали по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.