Приватбанк затеял реорганизацию: ликвидирует должности сотен айтишников
Приватбанк принял решение ликвидировать ряд своих IT-департаментов и подразделений. Соответствующее решение набсовета банка от 28 октября опубликовал Telegram-канал совместного представительного органа профсоюзов Приватбанка "ПрофПриват", сообщает UBR.
Согласно решению, ликвидируется также должность директора по информационным технологиям. Всего сокращается 771 должностная позиция.
При этом в документе указано, что для сотрудников из этих подразделений создадут новые рабочие места.
Позже в пресс-центре банка отметили, что не собираются увольнять айтишников.
"Что касается штата IT-подразделений, то он останется неизменным до конца 2021 года, а дальше будет только расширяться", – сказал в комментарии Dev.ua пресс-секретарь банка Олег Серга.
В официальном пресс-релизе объясняется, что Приватбанк, наоборот, планирует расширение собственной IT-команды и меняет систему управления на более современную.
"Конечно, создавая новые технологии и цифровые услуги, обслуживая более 20 млн клиентов, банк не имеет планов сокращать персонал в сфере IT, а постоянно привлекает новые таланты и лучших специалистов рынка", – сказано в сообщении.
При этом ликвидация департаментов вызвана желанием реструктурировать систему "айти", которая создавалась в банке еще в начале эры диджитализации.
"Обнародование одного из внутренних документов без предоставления соответствующего контекста организационных изменений в банке – обманчиво и может привести к выводам, не соответствующим действительности", – сказано в сообщении.
Всего в Приватбанке работают более 2200 IT-специалистов без учета команды диджитал-банкинга.