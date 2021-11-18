Приватбанк затеял реорганизацию: ликвидирует должности сотен айтишников

Приватбанк принял решение ликвидировать ряд своих IT-департаментов и подразделений. Соответствующее решение набсовета банка от 28 октября опубликовал Telegram-канал совместного представительного органа профсоюзов Приватбанка "ПрофПриват", сообщает UBR.

Согласно решению, ликвидируется также должность директора по информационным технологиям. Всего сокращается 771 должностная позиция.

При этом в документе указано, что для сотрудников из этих подразделений создадут новые рабочие места.

Позже в пресс-центре банка отметили, что не собираются увольнять айтишников.

"Что касается штата IT-подразделений, то он останется неизменным до конца 2021 года, а дальше будет только расширяться" , – сказал в комментарии Dev.﻿ua пресс-секретарь банка Олег Серга.

В официальном пресс-релизе объясняется, что Приватбанк, наоборот, планирует расширение собственной IT-команды и меняет систему управления на более современную.

"Конечно, создавая новые технологии и цифровые услуги, обслуживая более 20 млн клиентов, банк не имеет планов сокращать персонал в сфере IT, а постоянно привлекает новые таланты и лучших специалистов рынка" , – сказано в сообщении.

При этом ликвидация департаментов вызвана желанием реструктурировать систему "айти", которая создавалась в банке еще в начале эры диджитализации.

"Обнародование одного из внутренних документов без предоставления соответствующего контекста организационных изменений в банке – обманчиво и может привести к выводам, не соответствующим действительности" , – сказано в сообщении.

Всего в Приватбанке работают более 2200 IT-специалистов без учета команды диджитал-банкинга.