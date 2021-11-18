В четверг вечером, 18 ноября, в Черниговской и Сумской областях выпал снег. Это первый снег, который выпал не в Карпатах, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"В Семеновке сегодня, 18 ноября, вечером вместе с небольшим дождем начал появляться первый снежок. Глядя на температурные показатели, он со временем будет таять, но все равно приятно видеть, что зима уже близко" , - пишут местные жители.

Фото: первый снег в Черниговской области (facebook.com/r.semenovka)

Фото: первый снег в Черниговской области (facebook.com/r.semenovka)

Фото: первый снег в Черниговской области (facebook.com/r.semenovka)

Фото: первый снег в Черниговской области (facebook.com/r.semenovka)

Отметим, что по данным синоптиков, в Семеновке сейчас +1 градус.

Также о снеге сообщают в Сумской области. В частности, в городах Шостка и Конотоп, где сейчас температура воздуха составляет 0 градусов.