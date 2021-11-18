В Черниговской и Сумской областях выпал снег

В четверг вечером, 18 ноября, в Черниговской и Сумской областях выпал снег. Это первый снег, который выпал не в Карпатах, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"В Семеновке сегодня, 18 ноября, вечером вместе с небольшим дождем начал появляться первый снежок. Глядя на температурные показатели, он со временем будет таять, но все равно приятно видеть, что зима уже близко", - пишут местные жители.

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Фото: первый снег в Черниговской области (facebook.com/r.semenovka)
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Фото: первый снег в Черниговской области (facebook.com/r.semenovka)
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Фото: первый снег в Черниговской области (facebook.com/r.semenovka)
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Фото: первый снег в Черниговской области (facebook.com/r.semenovka)

Отметим, что по данным синоптиков, в Семеновке сейчас +1 градус.

Также о снеге сообщают в Сумской области. В частности, в городах Шостка и Конотоп, где сейчас температура воздуха составляет 0 градусов.

В Черниговской и Сумской областях выпал снег
Фото: снег в Конотопе (facebook.com/profile.php?id=100012206598841)

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