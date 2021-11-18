Турецкие СМИ сообщили о смерти главного критика Эрдогана

Исламский религиозный проповедник и общественный деятель Фетхуллах Гюлен был отравлен в ночь на 17 ноября. Вместе с ним, предположительно, погиб один из его сторонников, находившийся в поместье в Пенсильвании, — он совершил самоубийство, сообщает Лента.Ру.

Об этом пишут турецкие СМИ, в частности оппозиционный новостной портал Oda TV.

Ряд СМИ опровергают новость о смерти главы турецкой оппозиционной организацию FETO. Например, журналист Эмре Услу написал в своем Twitter со ссылкой на личные источники информации о том, что данные о смерти Гюлена являются фейком. Приближенный общественного деятеля Джевдет Тюркйолу, в свою очередь, опубликовал видео, где рассказывает о том, что проповедник жив, а слухи о покушении являются выдумкой.

15 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, в результате которой погибли 248 человек, не считая самих путчистов, еще более 2,7 тысячи получили ранения. Турецкие власти обвинили в произошедшем исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который действовал через возглавляемую им оппозиционную организацию FETO. Проповедник настаивал на своей непричастности к попытке госпереворота.