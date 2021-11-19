Что ожидается на валютном рынке в пятницу

В четверг начавшееся было укрепление гривны на межбанковском валютном рынке﻿ продлилось всего пару часов. Выход с крупными покупками валюты импортеров энергоносителей и крупных ритейлеров, готовящихся к «Черной Пятнице» опять развернул тренд в сторону роста курса доллара.

Масла в огонь долил Национальный банк, вышедший с покупкой стандартных 5 млн долларов и обозначивший уровень поддержки – 26,41 гривен. Сегодня – последний день уплаты налога на прибыль за 3 квартал. Вся надежда – на экспортеров, которые до последнего ждали выгодного курса и сегодня будут продавать валюту для уплаты налогов. В случае, если их будет мало, рост курса доллара может ускориться из-за недостатка предложения на рынке.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,47/26,55 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в четверг вырос в цене на 7 копеек: утром его продавали по 26,48-26,50 гривен, к обеду ценник вырос до 26,52-26,54 гривен, а к вечеру – до 26,55-26,57 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,55 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Сегодня равновероятны как рост, так и снижение цены доллара. Возможны резкие колебания.

Евро на рынке FOREX в четверг скорректировался до 1,1372 доллара. Утром пятницы он вновь снижается и уже опустился на 22 пункта, до отметки 1,1350. Наличный евро вчера подорожал на 11 копеек: утром его продавали по 29,99 – 30,02 гривен, а к обеду – уже по 30,10-30,13 гривен. Вечером за евро просили от 30,10 до 30,15 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 30,10-30,12 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня равновероятны как рост, так и снижение цены наличного евро.

Российский рубль в четверг снова упал к американскому доллару с 72,40 до 73,30 рублей за доллар. Утром пятницы он торгуется в диапазоне 72,92-73,16 рубля за доллар. Наличный рубль в столице уже неделю продают по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей. Полагаем, что и сегодня за пределы диапазона 3,63-3,67 гривны за 10 рублей цена российской валюты в Киеве не выйдет.