AstraZeneca испытала препарат против COVID-19 на основе антител

Фармацевтический гигант AstraZeneca объявил, что клинические испытания препарата от COVID-19 на основе антител показали высокую эффективность, сообщает Новое время.

Препарат AstraZeneca AZD7442, созданный на основе комбинации двух антител, проходит заключительную стадию клинических испытаний для оценки его безопасности и эффективности.

Англо-шведская лаборатория идет по стопам американских фирм Merck и Pfizer, которые в октябре и начале ноября объявили, соответственно, о разработке лекарств, которые могут предотвратить тяжелые формы заболевания и которые можно принимать при первых признаках коронавируса

В заявлении AstraZeneca говорится, что шестимесячное испытание "продемонстрировало высокую эффективность однократной внутримышечной (IM) дозы комбинации антител длительного действия (LAAB)". Одна доза внутримышечно снижает риск развития симптоматического COVID-19 по сравнению с плацебо на 83%.

Более 75 процентов участников испытаний имели сопутствующие заболевания, которые подвергали их высокому риску тяжелой формы COVID-19, если они заразились, но серьезных случаев зарегистрировано не было.

Другое испытание для проверки его эффективности в лечении тех, кто уже страдает от "легких или умеренных" симптомов COVID, показало, что одна доза 600 мг внутримышечно снижает риск развития тяжелого заболевания или смерти на 88 процентов.

"Эти убедительные результаты вселяют в меня уверенность в том, что эта комбинация антител длительного действия может предоставить моим уязвимым пациентам долговременную защиту, в которой они срочно нуждаются, чтобы наконец вернуться к своей повседневной жизни" , — сказал Хью Монтгомери, профессор интенсивной терапии в Университетском колледже Лондона.

"Важно отметить, что шестимесячная защита сохранялась, несмотря на всплеск распространения варианта Дельта среди этих участников, которые могут не реагировать должным образом на вакцинацию" , — добавил ученый.

AstraZeneca сообщила, что полные результаты обоих испытаний будут представлены для публикации в рецензируемом медицинском журнале.