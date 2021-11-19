Валютный рынок пятницы: ход торгов

В пятницу спрос на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке﻿ существенно превышает предложение.

В течение двух часов после старта торгов котировки безналичного доллара выросли до 26,59 гривен на покупке и 26,62 гривен на продаже. Возникла очередная угроза обвала гривны. Ситуацию вновь начал спасать Национальный банк, выйдя с крупной интервенцией на продажу валюты по курсу 26,59 гривен. К моменту написания статьи регулятор продал более 50 млн долларов по указанному курсу, но продолжает оставаться на рынке. По информации портала «Курс Украины», в намерениях НБУ продать по такой цене до 100 млн долларов.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева опять растет. За полдня ценник на продажу вырос на 5 копеек: с утренних 26,55-26,57 до 26,60-26,62 гривен. Спрос на наличного «американца» держится на довольно высоком уровне.

Евро на FOREX вновь падает: с вчерашнего максимума 1,1372 доллара он опустился уже на 90 пунктов, до 1,1282 доллара. И чувствуется, что это еще не все. Таким образом евровалюта отреагировала на новость о вводе в Австрии четвертой национальной изоляции (карантина), поскольку число заболеваний COVID-19 в стране резко выросло. Наличный евро отреагировал на происходящее на FOREX падением ценника: утром его продавали в столице по 30,17-30,19 гривен, а к обеденному перерыву – уже по 30,10-30,12 гривен.

Российский рубль продолжает «штормить». В первой половине дня пятницы он опустился с 72,70 до 73,50 рублей за доллар, отреагировав на резкое падение цен на нефть в мире. Так, баррель популярной марки Brent всего за 1,5 часа подешевел на 4 доллара – с 82 до 78 долларов. Цена наличного рубля в столице остается на прежнем уровне: в течение недели его продают по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.