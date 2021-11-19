Потребительские настроения граждан ухудшаются: что стало причиной

Индекс потребительских настроений в Украине в октябре 2021 года составил 68,8, что на 0,3 п. ниже показателя сентября. Падение индикатора вызвано снижением Индекса целесообразности делать крупные закупки, который уменьшился на 5,4 п., свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Индекс текущего положения упал и составляет 66,8, что на 2,6 п. ниже показателя сентября. Индекс экономических ожиданий в октябре составляет 70,1, что на 1,2 п. выше уровня этого индекса в сентябре.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 2,3 п. и составляет 134,9. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,7 п. и составляет 191,9. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 6,2 п. и составляет 133,6.