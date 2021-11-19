Где уже открылись наземные игровые залы в Украине?

В каких населенных пунктах Украины уже произошел запуск игорных заведений? Как продвигается легализация наземных казино в 2021 году? В 2020-м был наконец принят закон, который позволил игровым клубам с азартными играми работать официально, но только в отелях Украины.

В начале этого года даже сложилась парадоксальная ситуация, когда Комиссия по регулированию азартных игр (КРАИЛ) начала выдавать разрешительные документы заявителям без предварительной сертификации игрового оборудования. Фактически разрешения на игровые автоматы были выданы позже. Первое время возникали проблемы, связанные с идентификацией посетителей игровых площадок, но их оперативно удалось решить. В 2021 году постепенно стали открываться казино во многих украинских городах (в частности, во Львове, Житомире, Кривом Роге, Одессе). Но у владельцев казино еще остается много нерешенных проблем, связанных с рекламой своих заведений, маркетинговым продвижением, ведением специального реестра лиц, которым запрещен доступ к азартным играм.

Игровые залы казино долго ждали легального признания. Среди первых гемблинг-операторов и инвесторов лицензии получило казино First Casino . Хотя планы начать свою деятельность в стране у него были давно. Во многом, переносу сроков способствовали пандемия коронавируса и проблемы в украинском законодательстве.

Первые результаты легализации казино: как это было на практике и что получилось в итоге?

Сам закон о разрешении легальной работы игорных заведений в Украине был принят год назад, но первые лицензии стали выдаваться только в начале этого года. Государство всерьез рассчитывало на получение 7 миллиардов гривен в бюджет от легализации, но к осени удалось собрать только 1 миллиард.

Вдобавок, с большой опаской на украинский гемблинг-рынок поглядывают иностранные инвестиционные компании. Причины этого кроются в:

больших финансовых рисках, связанных с вложением денежных средств и невозможностью в дальнейшем их вернуть хотя бы частично;

желании вначале попробовать онлайн-формат, а уже потом переходить к открытию игровых залов в отелях;

трудностях планирования долгосрочных инвестиций в страну с неустойчивой политической ситуацией, большими проблемами в экономике;

большой налоговой нагрузке.

На середину 2021 года не до конца решен вопрос с налогообложением. Если будет принят новый закон, то стоимость официальных лицензий кардинально упадет, что может в дальнейшем привести к большей активности инвесторов на украинском гемблинг-рынке, появлению новых казино.

Какие преимущества дает легализация казино в Украине?

Благодаря легализации казино будет обеспечено: