В Украине запустили виртуальный тур в Чернобыль
В Украине заработал сайт "Чернобыль. Путешествие", позволяющий совершить виртуальный тур в зону отчуждения. Интерактивное путешествие позволяет, в частности, совершить полет над Припятью и ознакомиться с хронологией аварии, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
"Образовательный проект и коммуникационная платформа "Чернобыль. Путешествие" - продолжение одноименной выставки, которая открылась на ВДНХ к 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС", - говорится на сайте онлан-проекта "Чернобыль. Путешествие".
Попадая на сайт посетитель имеет возможность выбрать точку, с которой можно начать виртуальный тур по Чернобылю. Среди них:
- погружение в контекст головокружительного "1986" года;
- исследование анатомии "Катастрофы" и ее последствий;
- научный взгляд н аварию в блоке "Атом";
- истории людей, судьбы которых связаны с событиями 26 апреля 1986 года;
- изучение зоны отчуждения;
- обсуждение о судьбе Чернобыля.
Посетителям также предлагают стать участником проекта. Для этого нужно рассказать свою историю о Чернобыле или поделиться своим мнением о будущем зону отчуждения.
Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения. В частности, платформа позволяет пролететь над современной Припятью, радиолокационной станцией "Дуга" и заброшенными селами Полесья.
Сайт создан на технологии скролителлинга - непрерывного рассказа с мультимедийными элементами. Они активируются при перелистывании и нажатии.