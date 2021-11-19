Канада разрешила прививать детей вакциной Pfizer

Канада официально разрешила делать прививки вакциной Pfizer-BioNTech от COVID-19 детям 5-11 лет. Об этом объявили в Департаменте здравоохранения Канады, сообщает Укринформ.

"Департамент здравоохранения Канады разрешил использовать вакцину Comirnaty от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech для детей с 5 до 11 лет. Это первая COVID-вакцина, утвержденная в Канаде для использования в этой возрастной группе" , - заявили в ведомстве.

Отмечается, что заявку от Pfizer-BioNTech Департамент получил 18 октября.

"После детального и независимого научного анализа имеющихся доказательств Департамент пришел к выводу, что преимущества этой вакцины для детей 5-11 лет превышают риски" , - говорится в распространенном сообщении.

До настоящего времени вакцину Pfizer-BioNTech в Канаде использовали для лиц старше 12 лет. Впрочем, детская доза будет отличаться от взрослой и будет в три раза меньше (10 микрограмм вместо 30). Педиатрическую вакцину тоже нужно будет вводить два раза.

"Клинические испытания показали, что иммунная реакция у детей 5-11 лет сопоставима с иммунной реакцией 16-25-летних. Вакцина имела 90,7% эффективность в предотвращении COVID-19 у детей 5-11 лет и не вызвала никаких серьезных побочных последствий" , - рассказали в ведомстве.

На данное время более 85% канадцев старше 12 лет получили две дозы прививки от COVID-19. В последние недели самое большое количество новых случаев инфицирования фиксировалось именно у детей младше 12 лет, которые пока не могли получить прививки.