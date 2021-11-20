Украина начинает строительство космодрома в Канаде

Глава Госкосмоса Владимир Тафтай сообщил, что Канада и Украина приступают к строительству космопорта в провинции Новая Шотландия, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится на странице Тафтая в facebook. Проект предусматривает создание на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия (Канада) коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских ГП "КБ "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод".

Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS). Командному центру будущей Космической пусковой площадки будет присвоено имя Александра Дегтярева – бывшего руководителя ГП "КБ "Южное".