Австрия закрывает границы для туристов

Власти Австрии объявили на территории страны локдаун из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса. Он продлится максимум 20 дней, сообщает 24 Канал.

Как отмечают на портале официального путеводителя ﻿Austria.info﻿, уже с 22 ноября власти вводят строгие антиковидные ограничения. Причем распространяться они будут на всех, даже вакцинированных.

И только через 10 дней после начала локдауна произведут повторную оценку вероятности досрочного из него выхода.

За время действия ограничений:

Учебные заведения будут работать в онлайне, не будут работать рестораны, не будут проходить культурные мероприятия.

Также людям можно будет выходить из дома только при необходимости – за покупками и для физических упражнений.

По меньшей мере, до 3 декабря (а, может, и до 13) туристические поездки в Австрию будут невозможны. Однако на официальном сайте МИД, где описаны правила въезда в Австрию, пока об этих изменениях не указано.

В Австрии с 1 февраля 2022 года также вводится обязательная вакцинация против коронавируса для всех групп населения.