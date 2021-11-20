Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе падение гривны продолжилось, несмотря на рост предложения валюты от экспортеров. В пятницу Национальный банк был вынужден провести серию крупных интервенций по продаже валюты, чтобы остановить рост курса доллара на уровне 26,60.

Торги на межбанке﻿ открылись в понедельник 15 ноября на отметке 26,20/26,30 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Спрос на валюту с самого начала торгов превышал предложение, поэтому котировки безналичного доллара сразу пошли вверх. Во вторник Национальный банк посчитал скорость падения гривны чересчур большой и вышел с интервенцией на продажу по курсу 26,47. Регулятор продал всего 8 млн долларов, и на тот момент этого оказалось достаточно. В среду доллар продолжил рост, и Национальный банк вновь объявил интервенцию на продажу, на этот раз по курсу 26,55 гривен.

Второй подряд выход Нацбанка с продажей подействовал на рынок отрезвляюще: экспортеры, придерживавшие до этого продажи, начали действовать, и в четверг 18 ноября курс стал снижаться. И вот здесь Национальный банк допустил тактическую ошибку: решив, что гривна вновь стала на путь укрепления, он вышел с покупкой «стандартных» 5 млн долларов по цене 26,41 гривен. Появление регулятора с покупкой после двух подряд дней с интервенциями на продажу уверило участников межбанковского рынка в том, что достигнуто очередное «дно» по курсу. Импортеры резко увеличили число своих заявок на покупку, и курс вновь пошел вверх. В пятницу 19 ноября к покупателям присоединились сразу и предприятия «зеленой энергетики», и нерезиденты, которые на уходящей неделе не проявили интереса к покупкам ОВГЗ.

Спрос на валюту был так велик, что возникла реальная угроза скачка доллара до 27 гривен. Национальный банк вновь объявил интервенцию на продажу валюты. Причем на этот раз регулятор был настроен более чем решительно: продав 100 млн долларов по курсу 26,59, он выставил на продажу еще 200 млн долларов по курсу 26,60. Впрочем, второй выход был скорее психологическим шагом. Продавать больше не понадобилось: остаток ажиотажного спроса удовлетворили экспортеры, выставляя заявки на продажу чуть ниже уровня,защищаемого Нацбанком. Закрыли неделю на отметке 26,565/26,585 гривен – на 31,5 копейки на покупке и на продаже выше, чем неделей ранее. Национальный банк за неделю купил 5 и продал 108 млн долларов.

Наличный курс доллара на уходящей неделе вырос на 30 копеек, четко следуя за безналичным и повторяя малейшие его колебания. Утром понедельника 15 ноября в оптовых обменниках Киева доллар продавали по 26,30-26,32 гривен. К вечеру пятницы ценник вырос до 26,60-26,62 гривен.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе упал на 212 пунктов – с 1,1462 до 1,1250 доллара, установив новый годовой минимум. Главной причиной столь сильного падения стало продолжающееся укрепление американского доллара против всех остальных ведущих мировых валют. В пятницу 19 ноября евро резко упал после сообщения о том, что Австрия вновь вводит полную (четвертую подряд) изоляцию из-за роста числа заболеваний COVID-19 и делает обязательную вакцинацию с февраля следующего года. Закрыли неделю на уровне 1,1280 –на 30 пунктов выше годового минимума и на 161 пункт ниже, чем неделей ранее. Курс наличного евро в Украине на уходящей неделе несколько раз менял направление тренда, то снижаясь вслед за падением на FOREX, то начиная расти вслед за наличным долларом. Утром понедельника 15 ноября евро продавали по 30,05-30,10 гривен; в среду 17 ноября цена выросла до 30,25 гривен, а к вечеру пятницы опустилась до 30,10-30,15 гривен. Зачастую разнонаправленные тенденции – падение гривны в Украине и евро в мире – компенсировали друг друга, благодаря чему цена евро менялась не так резко, как у доллара.

Российский рубль на уходящей неделе подешевел с 72 до 73,70 рублей за доллар на фоне усиления геополитических рисков, вынуждающих иностранных инвесторов выходить из российских ценных бумаг под угрозой новых санкций со стороны США и Евросоюза. В пятницу 19 ноября масла в огонь добавило резкое падение мировых цен на нефть: так, баррель Brent’а за несколько часов подешевел сразу на 4 доллара. Закрыли неделю на отметке 73,365 рубля за доллар – на 49 копеек хуже, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в течение недели продавали по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Выход компаний «зеленой энергетики» на межбанковский рынок с покупкой валюты на уходящей неделе привел к резкому росту курса доллара. На следующей все будет зависеть от того, купили ли они нужную сумму или нет. Стоит учесть, что экспортеры на следующей неделе резко сократят предложение валюты: с одной стороны, сроки уплаты налога на прибыль за 3 квартал уже прошли, с другой – с понедельника-вторника Госказначейство начнет выплаты компенсации налога на добавленную стоимость. Поэтому реальна ситуация, когда предложение уменьшится, а спрос останется на прежнем уровне. В этом случае Национальному банку вновь придется продавать крупные суммы валюты, и только от него зависит, насколько еще ослабится гривна. В связи с риском роста волатильности мы увеличиваем диапазон для наличного доллара на следующей неделе до 26,40-27,00 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. На следующей неделе евро может ускорить падение к доллару США, поэтому диапазон колебаний евро смещаем вниз: 1,1000-1,1540 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 29,70 до 30,40 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе будет напрямую зависеть от того, снизится или вырастет геополитическая напряженность в мире. В случае продолжения падения мировых цен на нефть и роста доллара к остальным валютам рубль ускорит падение. Коридор на следующую неделю смещаем вверх: 71,5-75 рублей за доллар. В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,60-3,75 гривен за 10 российских рублей, при этом в Киеве рубль удержится в пределах 3,60-3,67 гривен за 10 российских рублей.