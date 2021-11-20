Пограничники получили два французских вертолета Airbus

Авиационные подразделения Государственной пограничной службы Украины получили два французских вертолета Н-125 компании Airbus Helicopters, сообщает УНИАН.

Как пишет Департамент коммуникации МВД Украины, вертолеты будут использовать для охраны участка границы с Беларусью.

Отмечается, что пограничники с января 2020 года уже получали два вертолета типа Н-125. Однако новые машины, прибывшие в Киев сегодня, лучше укомплектованы. Они оснащены спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, специализированными авиационными прожекторами, камерами с высоким разрешением Flir, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением.

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"Сегодня пограничники получили очередные два вертолета Н-125, которые будут помогать охранять государственную границу. Они оснащены наиболее современным оборудованием. Оно позволяет днем и ночью контролировать рубежи государства на много километров за счет специализированных камер и поискового прожектора. Видео с камер можно сразу передавать в наземный командный пункт. Это мощное усиление ГПСУ, а безопасность границ на сегодняшний день является для МВД одним из основных приоритетов", - отметил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров .

Также сказано, что опыт использования первых двух легких вертолетов в 2020 году показал экономичность и эффективность их применения для охраны государственной границы (общий налет первых двух машин составляет около 900 часов).