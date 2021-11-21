Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы, как одним из праздников характеризующим украинский народ, сообщает Интерфакс-Украина.

"На нашей планете обитает около пяти тысяч народов. Их портрет, архетип, ментальность – это запутанная паутина исторических событий для этнографов. Но есть одна вещь, которая, на мой взгляд, которая просто, но довольно точно изображает характер народа. Это его государственные праздники. То, что объединяет всех, поэтому является важным для всех. 21 ноября – именно такой день" , – говорится в видеообращении Зеленского.

Фото: president.gov.ua

Глава государства подчеркнул, что это тот день, который характеризует украинцев.

"Ответ на вопрос: кто такие украинцы и что для них главное? Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Праздник, который показывает что для нас достоинство и свобода это – праздник. Это наш воздух. Нет. Это не звучит слишком громко. Когда кто-то решает перекрыть нам воздух – тогда бывает слишком громко. Когда власть не слышит свой народ – тогда бывает слишком громко" , – отметил президент Украины.

Зеленский уверен, что украинцы свободны и заплатили за это большую цену.

"Мы свободны. Свободны творить будущее. И должны гордиться этим. Не задирать нос. Но и не опускать глаза. Да. Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное – что это никому не удалось и никогда не удастся" , – сказал он.

В своем видеообращении он призвал изменить самовосприятие и мышление.

"Мы не жертва, не подавлены, не разделены, не захвачены. Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедимый. Именно потому, что у нас есть достоинство. Для нас рабство – унижение. Утрата свободы – это потеря чести. Утрата чести – это потеря сердца. Утрата сердца – это потеря души. А потеря души для нас – это потеря жизни. Поэтому мы готовы бороться ценой своей жизни. Чтобы не потерять свою жизнь" , – заявил президент.

Как пример, Зеленский напомнил о поведении украинских моряков в российском плену.

"Они не вели себя как заключенные. А остались офицерами и бойцами. Ибо не потеряли достоинство. И доказали что на чужбине, в плену, в тюрьме можно быть свободным человеком. Потому что воля это не отсутствие оков на руках. Это отсутствие тюрьмы в головах" , – добавил Зеленский.

"Это точно знал и Василий Стус. Когда по Украине прокатилась волна арестов творческой молодежи, на премьере "Теней забытых предков" Параджанова, он поднялся и сказал - все, кто против арестов, встаньте. Несколько человек поднялись, потом больше, потом еще больше. Не все. Но и не один. Стус знал, что сделав это может потерять свободу. Но знал, что не сделав – точно потеряет достоинство" , – отметил глава государства.

По словам президента Украины, о свободе украинцев знал и Емельян Ковч. Священник, спасавший евреев в Холокост, выдав им метрики о крещении.

"За это попал в концлагерь Майданек. И чтобы не потерять достоинство, был вынужден навсегда потерять свободу. В письме он просил прощения у своих шести детей, что не согласился на досрочное освобождение и остается здесь. "Я нужен здесь этим людям. Чувствуя, что скоро погибнут, они все приходят ко мне на исповедь. Если уйду – они останутся без надежды. У них уже забрали достоинство, честь, свободу, дом, родных, имена, скоро унесут жизнь. Я не дам отнять у них надежду" , – сказал Зеленский в видеообращении.

Также президент вспомнил о Леониде Быкове.

"Леонид Быков не уступил принципам и творческой свободе. За это для съемки "В бой идут одни старики" ему дали не цветную, а черно-белую пленку. Унижало ли это его достоинство? Возможно. Но потерял ли он его? Нет. И снял фильм, который обожают миллионы. Не цветной. Но о людях имеющих достоинство. И свободу" , – напомнил Зеленский.