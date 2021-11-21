В Кремле ответили на заявления о вторжении России в Украину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что западные политики и СМИ пытаются спровоцировать Россию утверждениями о подготовке "вторжения" в Украину, сообщает РИА Новости.

"Этого нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки", — сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 1" .

По его словам, поведение Вашингтона "нелогично и неприлично".

Представитель Кремля призвал США и партнеров по НАТО "прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями". Киев, в свою очередь, добивается очередной попытки найти силовое решение конфликта в Донбассе, добавил он.

"Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море — американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше", — отметил Песков .

Такие попытки он назвал "душераздирающим зрелищем", поскольку они повлекут за собой "самые серьезные последствия". При этом российские власти видят выход из этой ситуации: для этого альянсу следует прекратить провокации у границ.

Ранее газета New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц написала о предупреждении разведки о подготовке Москвы к "вторжению" на территорию соседней страны. Владимир Путин назвал эти утверждения алармистскими.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Киева в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а выпады в свой адрес считает предлогом, чтобы разместить больше военной техники НАТО близ границ.