Как запустить двигатель, если разрядился аккумулятор

Каждый опытный водитель когда-нибудь сталкивался с проблемой разряженной аккумуляторной батареи. Эксперты рассказали действенные способы, которые помогут запустить двигатель автомобиля при разряженном АКБ, сообщает Судебно-юридическая газета.

Самый простой и распространенный способ – запуститься от другого авто. Автомобиль, который подает питание, нужно держать на повышенных оборотах. Так разряженный АКБ быстрее получит нужный уровень энергии. Нужно подождать пару минут, и попытаться завести мотор.

Второй популярный метод – подтолкнуть. Для автомобилей с АКПП этот метод не подойдет. Эффективность способа отлично знают бывалые водители автомобилей на механике.

Также можно воспользоваться пускозарядным устройством. Но далеко не у каждого автомобилиста есть этот прибор.

Если ни один из способов не помог, то, вероятнее всего, придется приобрести новый аккумулятор.