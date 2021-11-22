Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Сегодня сразу два фактора начнут работать против гривны. Во-первых, в прошлую пятницу был последний день уплаты налога на прибыль за 3 квартал – самого крупного налога, который надо платить в ноябре. Экспортерам больше не надо продавать валюту под этот платеж. Во-вторых, начинается период выплаты компенсации НДС; это, в свою очередь, также приведет к снижению предложения валюты на межбанковском валютном рынке﻿.

Очень важным моментом будет также сохранение спроса на валюту со стороны предприятий «зеленой энергетики». Если они и в понедельник выйдут с покупками, то с учетом всего сказанного выше только экстренное вмешательство НБУ и интервенции по продаже валюты смогут удержать гривну от падения. В противном случае движение в направлении уровня 27 гривен за доллар продолжится.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 26,55/26,63 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в пятницу вырос на 5 копеек: утром его продавали по 26,55-26,57 гривен, а уже к обеду ценник вырос до 26,60-26,62 гривен. На выходных доллар в столице подорожал до 26,65 гривен. По такой же цене его начнут продавать и в понедельник утром. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Действия Национального банка (время и курс проведения интервенции на продажу) определят и тенденции на наличном валютном рынке.

Евро на рынке FOREX в пятницу установил новый годовой минимум – 1,1250 доллара – после сообщения о том, что Австрия вновь вводит полную изоляцию от Covid и делает обязательную вакцинацию с февраля. Утром понедельника евро с 1,1290 уже опустился до отметки 1,1264 доллара. Вероятность, что сегодня годовой минимум опять будет переписан, сохраняется. Наличный евро в пятницу подешевел на 10 копеек: утром его продавали в столице по 30,17-30,19 гривен, к обеденному перерыву – по 30,10-30,12 гривен, а к вечеру цена евровалюты опустилась до 30,07-30,10 гривен. На выходных евро продавали по 30,10-30,15 гривен. По такой же цене его начнут продавать в понедельник утром. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня равновероятны как рост, так и снижение цены наличного евро: все будет зависеть от того, какой фактор влияния перевесит.

Российский рубль в прошлую пятницу продолжил падение к американскому доллару: к вечеру он опустился до 73,60 рублей за доллар синхронно с падением мировых цен на нефть. Утром понедельника рубль торгуется в широком диапазоне 73,20-73,60 рубля за доллар. Наличный рубль в столице на выходных продавали по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей. Такая цена держится неизменной уже неделю. Полагаем, что и сегодня она не изменится: в последнее время рубль и гривна падают практически синхронно.