Второе поколение Kia Niro засветилось до премьеры

Новый Kia Niro отпразднует мировой дебют в рамках автошоу в Сеуле. Ожидается, что новое поколение популярного семейного кроссовера поступит в продажу в 2023 году, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Официальные изображения показывают, что Kia Niro следующего поколения примерит на себя новый фирменный дизайн в стиле концепт-кара Habaniro, впервые показанного на Нью-Йоркском автосалоне 2019 года.

Как и в случае с текущим поколением, кроссовер получит три версии: гибридную, плагин-гибридную и электрический вариант.

Судя по официальным изображениям, фары автомобиля переедут в передний бампер. Kia также переместит задние фонари следующего Niro на задние стойки. Второе поколение кроссовера получит цифровую приборную панель, новый двухспицевый руль, а также многоуровневую центральную консоль.

Kia Niro откажется от устаревшего 1,6-литрового бензинового двигателя в пользу более эффективного 1,5-литрового силового агрегата, который устанавливается на хэтчбеке Ceed.

В Kia обещают, что к 2025 году на экологически чистые автомобили будет приходиться 25 процентов продаж компании. Автопроизводитель также стремится в ближайшие четыре года увеличить свою долю в сегменте электромобилей до 6,6 процента. На сегодняшний день Niro является второй самой продаваемой моделью Kia, уступая только Sportage.