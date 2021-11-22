"Черная пятница": какой она будет в 2021 году

«Черная пятница» — это ежегодная распродажа трендовых товаров, которую не может пропустить ни один истинный поклонник шопинга. В 2021 году она стартует в полночь 26 ноября и продлится до 29 ноября. Мы расскажем, на что следует обратить внимание при подготовке к глобальной распродаже и как не пропустить самые грандиозные скидки.

Популярные категории товаров по «вкусным» ценам «Черной пятницы»

В соответствии с данными статистики, украинцы стали активнее покупать через сеть интернет: с сентября текущего года уровень продаж возрос на 12%, а общее число переходов на сайты брендов увеличилось в четыре раза. Ритейлеры заранее готовятся к началу распродаж. Так, на «Алиэкспресс» уже можно ознакомиться со скидками на бытовую технику, спортивную и детскую одежду. Основные преимущества онлайн-шопинга в этот период:

Выгодные условия кешбэка (возврата средств) при покупке товаров. Скидки до 90% на продукцию популярных брендов. Лояльные условия кредитования при совершении крупных покупок и возможность оформить рассрочку без переплат.

Какие товары/услуги пользуются спросом в Black Friday:

Электроника, бытовая техника. В эту категорию входят телевизоры, роботы-пылесосы, кофемашины, газовые плиты и другие устройства. Известные бренды снижают цены и на другие ходовые товары: например, на Kids Republic представлены ночники-карусели для детской комнаты Trousselier по очень привлекательной стоимости.

представлены ночники-карусели для детской комнаты Trousselier по очень привлекательной стоимости. Одежда и обувь. Женские и мужские куртки, зимняя обувь, теплые комбинезоны, шапки, перчатки и другие аксессуары с большими скидками — «Черная пятница» становится отличным поводом обновить образ.

Продукция для детей. Пеленальные комплекты, погремушки, косметику и другие товары для ухода за малышом можно приобрести гораздо дешевле, чем обычно.

Косметика — специализированные магазины уже анонсировали распродажу новинок и популярных декоративных и уходовых средств. Главное — «поймать» свою скидку!

Игрушки — деревянные пазлы, наборы игрушечной кухонной мебели, купить которые можно на https://kidr.com.ua/brands/newclassictoys/, детские музыкальные инструменты и множество других товаров.

Бронирование отелей, покупка абонементов в спортзалы, услуги диетологов и т. п.

Онлайн-покупки в «Черную пятницу»: как обезопасить себя во время шопинга

В период пандемии онлайн-покупки стали популярнее не только в Украине, но и во всем мире, чем активно пользуются недобросовестные продавцы. Чтобы не попасть в сети мошенников, следует принять во внимание несколько простых советов.

Безопасность платежной карты. Перед покупкой понравившегося товара необходимо обратить внимание на адресную строку с изображенным замком. Если «замок» открыт — вводить платежные данные небезопасно из-за слабой защиты канала. Закрытый «замок» — гарантия того, что продавец обеспечил достаточный уровень защиты транзакций при оплате покупок. Такая проверка актуальна для интернет-магазинов всех стран. Контактные данные. Ритейлер с хорошей репутацией публикует несколько вариантов данных для связи: электронная почта, адрес, телефон, примерное месторасположение на карте. Отсутствующие контактные данные — повод отказаться от покупки на сайте этого продавца. Оплата покупок. Выбирайте защищенные способы оплаты (например, PayPal) и платежи с 3D-аутентификацией (3D Secure). При оплате покупок кредитной картой в зарубежных интернет-магазинах ответственность за риски берет на себя банк, а не держатель карты. Условия доставки. При заказе товаров у зарубежных ритейлеров желательно выбирать курьерские фирмы с хорошей репутацией: это является гарантией безопасной и быстрой доставки покупки из-за границы. Если продавец не указывает поставщика услуг доставки, скорее всего, посылка будет транспортироваться посредством нескольких курьеров: ее сложно отследить, а товар может потеряться.

Как сэкономить: готовимся к распродаже правильно

Составление детального списка покупок поможет сэкономить деньги и купить то, что действительно требуется. Не стоит покупать несезонную одежду из прошлых коллекций, а если планируете это сделать, — отдайте предпочтение всегда актуальной классике.

поможет сэкономить деньги и купить то, что действительно требуется. Не стоит покупать несезонную одежду из прошлых коллекций, а если планируете это сделать, — отдайте предпочтение всегда актуальной классике. Некоторые ритейлеры не снижают цены, а искусственно завышают их перед стартом распродаж. Чтобы не попасться на такую уловку, следует заранее мониторить стоимость понравившихся товаров , делать скриншоты или отслеживать цены с помощью специальных приложений. При старте распродаж необходимо сверить новую цену со старыми предложениями.

, делать скриншоты или отслеживать цены с помощью специальных приложений. При старте распродаж необходимо сверить новую цену со старыми предложениями. Соблюдение финансовой дисциплины — превосходная защита от необдуманных трат. Четко определите бюджет на шопинг : если нужно купить игрушки или зимние вещи, не нужно смотреть в сторону второго пылесоса или телевизора.

: если нужно купить игрушки или зимние вещи, не нужно смотреть в сторону второго пылесоса или телевизора. Слишком большие скидки — повод задуматься. Ритейлеры не работают себе в убыток. Прежде чем купить что-то за бесценок, проверьте репутацию продавца и почитайте отзывы о нем.

Счетчики, таймеры и push-уведомления навязчиво напоминают покупателям о предстоящем финише «Черной пятницы», вынуждая приобретать все больше и больше товаров за короткий промежуток времени. По мнению психологов, не стоит автоматически скупать все подряд: лучше успокоиться и дождаться следующих сезонных распродаж с выгодными скидками. Желаем удачного шопинга!