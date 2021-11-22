Ferrari Daytona SP3: новая икона марки получила мотор V12

Новинка станет заменой для LaFerrari Aperta и выйдет ограниченной серией из 599 автомобилей. Каждый суперкар стоит от 2 миллионов евро, но купить их не получится, сообщает 24 Канал.

Дизайн Ferrari Daytona SP3 содержит определенные цитаты из лучших трековых моделей марки, но также отличается смелыми скульптурными формами, которых не хватало современным Ferrari. Новинка представлена ​​в серии машин Ferrari Icona, которая предусматривает мелкосерийное производство эксклюзивных моделей – раньше в ней было всего две модели: Monza SP1 и SP2.

Ferrari Daytona SP3 напоминает о тройной победе итальянской конюшни в гонке "24 часах Дайтоны" 1967 года, где Ferrari заняла 1, 2 и 3 места. Daytona SP3 идеологически близка к LaFerrari Aperta, а в техническом плане имеет кое-что общее с 812 Competizione – 6,5-литровый V12.

Среднемоторный суперкар получил самый мощный бензиновый двигатель в истории бренда, а также кузов типа тарга с аэродинамикой и дизайном трековых спортпрототипов. Кузов Daytona SP3 очень низкий – всего 1142 миллиметра и легкий – 1485 кило, благодаря композитным материалам в структуре и удалению всего лишнего. Это хорошо заметно на колесных арках, выполненных одной сплошной деталью, без подкрылков.

На этом интересные особенности дизайна Ferrari Daytona SP3 не заканчиваются, поскольку суперкар получил выпуклое лобовое стекло, ламбо-двери, зеркала заднего вида, установленные над колесами, поднимающиеся передние фары и корма без заднего бампера.

Интерьер Ferrari Daytona SP3 также тяготеет к трековым болидам, хотя, конечно, предлагает гораздо больше комфорта. Экран мультимедийного центра на передней панели здесь не увидишь – его роль играет проекционная панель на лобовом стекле, а управление функциями осуществляется с помощью небольших сенсорных пультов.

Фото: Ferrari Daytona SP3 / Ferrari

Фото: Ferrari Daytona SP3 / Ferrari

Фото: Ferrari Daytona SP3 / Ferrari

Фото: Ferrari Daytona SP3 / Ferrari

Фото: Ferrari Daytona SP3 / Ferrari

Фото: Ferrari Daytona SP3 / Ferrari

Фото: Ferrari Daytona SP3 / Ferrari

В Ferrari стремились сосредоточить внимание водителя на управлении, поэтому удалили из салона не только тачскрин мультимедийной системы, но и такие вещи, как рычаги переключения передач под рулем, а традиционные рычаги стеклоочистителей и сигналов поворота заменили более компактными органами управления, также сместив их из рулевой колонки. Еще одна интересная особенность салона Daytona SP3 – регулировка руля и педалей, поскольку оба кресла в салоне – неподвижны.

В моторном отсеке за сиденьями работает самый мощный атмосферный двигатель Ferrari, заимствованный у 812 Competizione. Он был значительно модифицирован для размещения внутри шасси, поэтому даже изменил обозначение с F140HB на F140HC. Вместе с тем, его производительность несколько увеличилась – до 840 лошадиных сил и 697 Нм. Работает агрегат в связке с 7-скоростной роботизированной трансмиссией. Первую сотню на спидометре Daytona SP3 набирает за 2,85 секунды, а дальше ускоряется до максимальных 340 км/ч.

Ferrari объявила цену на Daytona SP3: 2 миллиона евро без учета налогов. Но это по сути формальность, поскольку все 599 машин, запланированные к выпуску, уже зарезервированы. Первые заказчики начнут получать суперкары в мае 2023 года.