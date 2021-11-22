Валютный рынок понедельника: ход торгов

В понедельник спрос на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке﻿ продолжил расти. К концу обеденного перерыва котировки безналичного доллара достигли 26,66 гривен на покупке и 26,69 гривен на продаже.

Основные покупатели валюты – предприятия «зеленой энергетики» и импортеры энергоносителей. С незначительными объемами покупки сегодня выходили и нерезиденты, но они «погоду не делают», как сообщил порталу «Курс Украины» один из казначеев крупного банка с иностранным капиталом. Национальный банк пока на рынке не появлялся: регулятор явно занял наблюдательную позицию, пытаясь понять, справится ли рынок без его вмешательства, или придется опять проводить интервенцию на продажу валюты.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева продолжает расти. Утром наличный доллар продавали по 26,67-26,70 гривен, а к обеду ценник поднялся до 26,75-26,77 гривен. Спрос на наличного «американца» держится на довольно высоком уровне. А вот с желающими сдать доллар – беда. «В основном только покупают, принос никакой», - поделился с «Курсом Украины» представитель крупной сети обменок столицы.

Евро на FOREX сегодня совершает резкие движения в диапазоне 1,1259-1,1290 доллара, и есть все основания полагать, что годовой минимум сегодня опять обновят. Наличный евро в первой половине дня понедельника продавали по 30,15-30,20 гривен. К концу обеденного перерыва начали появляться предложения по 30,23 гривен.

Российский рубль падает синхронно с гривной после сегодняшнего сообщения Bloomberg о том, что США поделились с европейскими союзниками разведданными, сигнализирующими о наращивании российских войск и артиллерии для подготовки к потенциальному вторжению в Украину. К обеду доллар к рублю вырос до 74,40 рублей. В Киеве диапазон цен наличного рубля расширился: пока есть предложения по 3,63 гривны за 10 рублей, в то же время большинство продает российскую валюту по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.

Польский злотый пока слабо отреагировал на падение гривны. Сегодня в столице его можно купить по 6,42-6,46 гривен.