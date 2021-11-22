Водителям напомнили, как себя вести на дороге во время тумана

Патрульная полиция Одесской области напомнила водителям, как себя вести на дороге во время тумана. Информацию обнародовали в пресс-службе ведомства, сообщает Судебно-юридическая газета.

Призываем водителей быть очень внимательными, осторожными и строго соблюдать ПДД.

- Уменьшайте скорость. Она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимой дороги.

- Ездите спокойно. Старайтесь обойтись без обгонов и опережений.

- Держите дистанцию. И чем больше она будет, тем лучше.

- Включите ближний свет фар. Идеальным будет наличие противотуманок.