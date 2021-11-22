В США отреагировали на слова президента Болгарии о российском Крыме

В Соединенных Штатах обеспокоены тем, что президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российским. Об этом свидетельствует заявление посольства США в Болгарии на официальной странице Facebook.

"Соединенные Штаты, G7, Европейский Союз и НАТО непреклонны и едины относительного того, что, несмотря на попытки России аннексировать полуостров и его продолжающуюся оккупацию, Крым - это Украина" , - сказано в заявлении.

Напомним, ранее Румен Радев на дебатах со своим главным оппонентом на пост президента Анастасом Герджиковым назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности антироссийских санкций ЕС.