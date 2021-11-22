Валютный рынок понедельника: итоги дня
Сразу несколько факторов, объединившись воедино, вызвали резкое падение гривны на межбанковском валютном рынке в понедельник.
Ключевую роль сыграло снижение предложения валюты от экспортеров. После того, как закончился срок уплаты налога на прибыль за 3 квартал, экспортеры тут же сократили продажи. К тому же сегодня стартовало возмещение НДС крупным фирмам: Госказначейство направило на выплаты 437 млн гривен. Предприятия «зеленой энергетики», получившие с опозданием положенные им средства, вышли на рынок с крупными покупками. А завершающим аккордом стал выход нерезидентов, напуганных публикацией Bloomberg о готовящемся широкомасштабном вторжении в Украину со стороны России. Опасаясь резкого ухудшения ситуации, иностранные инвесторы не стали ждать и всю имеющуюся у них свободную гривну бросили на покупку долларов и евро. В этой ситуации даже выход Национального банка с интервенцией не помог: доллар рос вплоть до конца торгов.
Закрыли торги понедельника на 17,5 копеек на покупке и на 19,5 копеек на продаже выше, чем в прошлую пятницу.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,57/26,64 (покупка/продажа).
Сегодня торги открылись уже, чем в прошлую пятницу: спред на открытии составил 7 копеек. Первая сделка по цене 26,62 гривен прошла в 9:23. Первоначально число продавцов и покупателей было примерно равным (с легким перевесом покупателей), и торговля проходила в размеренном ритме в диапазоне 26,63-26,66 гривен. После 12 часов котировки даже просели до 26,615 гривен на покупке и 26,633 гривен на продаже после того, как очередной крупный покупатель ушел. Но в обед ситуация кардинально изменилась: на рынок с крупной покупкой вышел иностранный банк, представляющий интересы нерезидентов. Он мгновенно нарушил хрупкий баланс, и цифры поползли вверх – сначала медленно, затем все быстрее. После обеда, оценив ситуацию, появился Нацбанк с ордером на продажу по цене 26,69 гривен. Регулятор продал по указанной цене 100 млн долларов – и ушел, а котировки продолжили рост. Постепенно на рынке начался ажиотаж: спекулянты выставляли на продажу небольшие объемы, поднимая ценник все выше и выше. Закрыли активную фазу на дневных максимумах, но даже в режиме ТОМ сделки шли, и ценник на продажу поднялся выше 26,80.
Котировки закрытия торгов сегодняшним днем (TOD) – 26,74/26,89 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 80,5 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 257,6 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6401 гривен.
- Официальный курс доллара на 23 ноября установлен на отметке 26,6588 гривен за доллар, рост на 8,94 копеек.
- Официальный курс евро на 23 ноября установлен на отметке 30,0591 гривен за евро, рост на 7,95 копейки.
Наличный доллар в оптовых обменниках Киева бурно отреагировал на происходящее на межбанке. Утром наличный доллар продавали по 26,67-26,70 гривен. К обеду ценник поднялся до 26,75-26,77 гривен. Самое интересное началось после 15 часов, когда стало очевидно, что выход Национального банка не остановил рост доллара. Оптовики начали менять цифры каждые 10 минут, попутно растягивая спред (разницу между покупкой и продажей). К 17 часам самая дешевая продажа крупной суммы в столице шла по 26,87 гривен. Основная же масса обменок продавала доллар по 26,90-26,95 гривен. Зазвучали даже предложения купить доллар по 27 гривен. «Началась паника», - прокомментировали ситуацию представители крупной сети столичных обменок.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1256 доллара. Сегодня евро продолжил падение и установил новый годовой минимум – 1,1235, ухудшив прошлый результат сразу на 15 пунктов. Наличный евро в Украине попал под действие двух разнонаправленных факторов: ослабление гривны толкало цену вверх, а падение евро в мире – вниз. Все же первый фактор победил, и евровалюта, которую утром продавали по 30,15-30,20 гривен, к вечеру подскочила в цене до 30,35 гривен.
Российский рубль сегодня пережил один из худших дней в году, за несколько часов потеряв в цене почти 2 рубля на долларе. С утренних 73,20 к вечеру он упал до 75 рублей за доллар. Причина падения рубля – шумиха, раздуваемая иностранными СМИ о готовящемся вторжении в Украину. Как и в Украине, иностранные инвесторы в России начали массово распродавать ценные бумаги и переходить в валюту, что тут же обрушило рубль. Состоянием на 17:00 он торгуется в диапазоне 74,75-74,92 рубля за доллар. В столице диапазон цен на рубль расширился до 3,63-3,67 гривен за 10 рублей, но можно сказать, что рубль остался на прежнем уровне: падают они сегодня синхронно.