Валютный рынок понедельника: итоги дня

Сразу несколько факторов, объединившись воедино, вызвали резкое падение гривны на межбанковском﻿ валютном рынке в понедельник.

Ключевую роль сыграло снижение предложения валюты от экспортеров. После того, как закончился срок уплаты налога на прибыль за 3 квартал, экспортеры тут же сократили продажи. К тому же сегодня стартовало возмещение НДС крупным фирмам: Госказначейство направило на выплаты 437 млн гривен. Предприятия «зеленой энергетики», получившие с опозданием положенные им средства, вышли на рынок с крупными покупками. А завершающим аккордом стал выход нерезидентов, напуганных публикацией Bloomberg о готовящемся широкомасштабном вторжении в Украину со стороны России. Опасаясь резкого ухудшения ситуации, иностранные инвесторы не стали ждать и всю имеющуюся у них свободную гривну бросили на покупку долларов и евро. В этой ситуации даже выход Национального банка с интервенцией не помог: доллар рос вплоть до конца торгов.

Закрыли торги понедельника на 17,5 копеек на покупке и на 19,5 копеек на продаже выше, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,57/26,64 (покупка/продажа).

Сегодня торги открылись уже, чем в прошлую пятницу: спред на открытии составил 7 копеек. Первая сделка по цене 26,62 гривен прошла в 9:23. Первоначально число продавцов и покупателей было примерно равным (с легким перевесом покупателей), и торговля проходила в размеренном ритме в диапазоне 26,63-26,66 гривен. После 12 часов котировки даже просели до 26,615 гривен на покупке и 26,633 гривен на продаже после того, как очередной крупный покупатель ушел. Но в обед ситуация кардинально изменилась: на рынок с крупной покупкой вышел иностранный банк, представляющий интересы нерезидентов. Он мгновенно нарушил хрупкий баланс, и цифры поползли вверх – сначала медленно, затем все быстрее. После обеда, оценив ситуацию, появился Нацбанк с ордером на продажу по цене 26,69 гривен. Регулятор продал по указанной цене 100 млн долларов – и ушел, а котировки продолжили рост. Постепенно на рынке начался ажиотаж: спекулянты выставляли на продажу небольшие объемы, поднимая ценник все выше и выше. Закрыли активную фазу на дневных максимумах, но даже в режиме ТОМ сделки шли, и ценник на продажу поднялся выше 26,80.

Котировки закрытия торгов сегодняшним днем (TOD) – 26,74/26,89 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 80,5 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 257,6 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6401 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6401 гривен. Официальный курс доллара на 23 ноября установлен на отметке 26,6588 гривен за доллар, рост на 8,94 копеек.

установлен на отметке 26,6588 гривен за доллар, рост на 8,94 копеек. Официальный курс евро на 23 ноября установлен на отметке 30,0591 гривен за евро, рост на 7,95 копейки.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева бурно отреагировал на происходящее на межбанке. Утром наличный доллар продавали по 26,67-26,70 гривен. К обеду ценник поднялся до 26,75-26,77 гривен. Самое интересное началось после 15 часов, когда стало очевидно, что выход Национального банка не остановил рост доллара. Оптовики начали менять цифры каждые 10 минут, попутно растягивая спред (разницу между покупкой и продажей). К 17 часам самая дешевая продажа крупной суммы в столице шла по 26,87 гривен. Основная же масса обменок продавала доллар по 26,90-26,95 гривен. Зазвучали даже предложения купить доллар по 27 гривен. «Началась паника», - прокомментировали ситуацию представители крупной сети столичных обменок.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1256 доллара. Сегодня евро продолжил падение и установил новый годовой минимум – 1,1235, ухудшив прошлый результат сразу на 15 пунктов. Наличный евро в Украине попал под действие двух разнонаправленных факторов: ослабление гривны толкало цену вверх, а падение евро в мире – вниз. Все же первый фактор победил, и евровалюта, которую утром продавали по 30,15-30,20 гривен, к вечеру подскочила в цене до 30,35 гривен.

Российский рубль сегодня пережил один из худших дней в году, за несколько часов потеряв в цене почти 2 рубля на долларе. С утренних 73,20 к вечеру он упал до 75 рублей за доллар. Причина падения рубля – шумиха, раздуваемая иностранными СМИ о готовящемся вторжении в Украину. Как и в Украине, иностранные инвесторы в России начали массово распродавать ценные бумаги и переходить в валюту, что тут же обрушило рубль. Состоянием на 17:00 он торгуется в диапазоне 74,75-74,92 рубля за доллар. В столице диапазон цен на рубль расширился до 3,63-3,67 гривен за 10 рублей, но можно сказать, что рубль остался на прежнем уровне: падают они сегодня синхронно.