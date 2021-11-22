Газпром останавливает поставки газа в Молдову

Молдовская сторона в срок (в понедельник, 22 ноября) не провела очередной платеж за поставки, в связи с чем поступление российского газа в республику может остановиться уже через двое суток, сообщает Интерфакс-Украина.

"Очередной срок текущих платежей - сегодня, 22 ноября с.г. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены. "Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств", - заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Официальный представитель российской компании напомнил:

"Как известно, "Газпром" в течение длительного времени проводил переговоры с Молдовой по вопросам поставки газа, заключения на эту тему соответствующего контракта. Предложения "Газпрома" по контракту, по цене на газ были абсолютно рыночными и формировались на базе биржевых торгов на газ. Молдовская сторона настаивала на более льготном для себя ценообразовании".