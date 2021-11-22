В Польше рассказали о появлении на границе пропутинского политика
На пограничном пункте в Брузгах был замечен российский политик из правящей партии Виталий Милонов, сообщает Европейская правда.
Об этом в Twitter написал спикер польского министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.
"Сегодня на пограничном переходе в Брузгах появился российский политик Виталий Милонов, депутат от пропутинской партии. Увидев наших солдат и офицеров, вся съемочная группа начала кричать и оскорблять Польшу", - написал Жарин, приобщив видео с Милоновым.
По его словам, российский политик обвинил Польшу и Запад в причинении кризиса и обвинил Польшу в агрессии и отсутствии человечности. Милонова сопровождал пропагандист Лукашенко.
"Это еще одно проявление поддержки Россией режима Лукашенко, проводящего операцию против Польши. Кремль все более открыто поддерживает действия белорусских служб против ЕС", - заявил Жарин.