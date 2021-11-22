Экс-президенту Армении предъявлено обвинение в получении взятки

Антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинение в получении взятки бывшему президенту республики Сержу Саргсяну, сообщает Интерфакс-Украина.

"В рамках расследуемого в Антикоррупционном комитете уголовного дела Сержу Саргсяну предъявлено обвинение", - сказала пресс-секретарь комитета Марина Оганджанян в эфире Общественного телевидения Армении в понедельник.

По ее словам, в отношении Саргсяна избрана мера пресечения виде подписки о невыезде.

Ранее в понедельник адвокат Саргсяна Амрам Макинян сообщил, что Антикоррупционный комитет Армении " вызвал на допрос бывшего президента республики в качестве обвиняемог о (по делу о получении взятки в период нахождения в должности президента от предпринимательницы Сильвы Акопян - ИФ)".

По его словам, Саргсян на основании показаний Сильвы Амбарцумян уже допрашивался два года тому назад в качестве свидетеля.

"Каких-либо новых обстоятельств по делу за этот период выявлено не было", - отметил Макинян.

Он считает, что дело имеет политический подтекст.

На основании показаний Амбарцумян обвинение предъявлено также другому экс-президенту Армении - Роберту Кочаряну. Предпринимательница Сильва Амбарцумян обвинила Кочаряна в получении взятки в 2008 году в размере $3 млн.