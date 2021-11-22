Мошенники не смогут взять кредит через "Дію", — Федоров

Приложение "Дія" уведомит гражданина в случае попытки оформить кредит на его имя на основе электронного документа, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр считает, что электронные документы намного безопаснее, чем бумажные их версии.

"Мы сейчас запустили функцию, когда вы подписываете электронной подписью какие-либо услуги, например, открыли ФЛП, то у вас в "Дії" отображается история подписания. Если задуматься, то вы и не вспомните все бумажные документы, которые подписывали ранее. А сейчас у вас сохраняется полная история подписания всех документов. Вы сможете посмотреть, когда и что вы подписали и, если что, поднять этот документ в памяти и проверить, были это вы или не вы. Тогда вы сможете управлять этой информацией" , — пояснил он.

Еще один пример: на цифровой документ невозможно взять кредит.