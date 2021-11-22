МВФ выделил транш для Украины

Исполнительный совет МВФ на заседании по пересмотру текущей программы Stand-by для Украины принял решение о ее продлении и выделении транша в размере $700 миллионов.﻿ Об этом заявили в Международном валютном фонде, сообщает Укринформ.

"Завершение обзора позволит властям (Украины – ред.) получить эквивалент около 699 миллионов долларов США (500 миллионов СПЗ), в результате чего общая сумма выплат по текущему договору Stand-by составит примерно 2,8 миллиарда долларов США (2 миллиарда СПЗ)" , – отметили в МВФ.

Исполнительный совет также одобрил продление действия соглашения Stand-by до конца июня 2022 года и изменение расписания выплат по программе.

В октябре Международный валютный фонд и правительство Украины заключили предварительное соглашение на уровне персонала по продлению программы кредитования Stand-by.

Эта программа, утвержденная в июне 2020 года, была рассчитана на 18 месяцев. Она предусматривала выделение Украине $5 миллиардов, причем $2,1 миллиарда были предоставлены сразу.