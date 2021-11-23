В Болгарии в ДТП с автобусом погибли 46 человек

В Болгарии туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали Струма, сообщает Корреспондент.

На месте происшествия погибли 46 человек, в том числе 12 детей. Всего в автобусе из Северной Македонии находились 53 человека.

Свои соболезнования выразил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, которому сообщил о трагедии болгарский премьер Стефан Янев.

Авария, как предполагается, могла произойти из-за сильного дождя или из-за того, что водитель мог уснуть за рулем.