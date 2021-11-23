В Киеве очередной сбой в работе общественного транспорта: список маршрутов

Сегодня, 23 ноября утром в Киеве произошел очередной сбой в работе общественного транспорта. Ряд автобусов и троллейбусов курсируют с опозданием, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

В частности, задерживается движение автобусов № 21, 73, 100, 101, 114.

Также с задержкой движутся троллейбусы №29, 30, 31, 47, 50, 50к, по направлению проспект Маяковского, Керченская площадь, проспект Ватутина, проспект Героев Сталинграда по причине скопления автотранспорта.

По информации Киевпасстранса, на место уже вызвана полиция.

Введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

В частности, пробки образовались на Броварском проспекте, проспекте Романа Шухевича, Северном мосту, улице Семена Скляренко, Набережном шоссе и улице Жилянской.