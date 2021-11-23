Что ожидается на валютном рынке во вторник

В понедельник на межбанковский валютный рынок﻿ вернулось уже подзабытое явление: ажиотажный спрос на иностранную валюту. Доллары покупали не только предприятия «зеленой энергетики» и импортеры энергоносителей (прежде всего, угля и бензина). К покупкам активно подключились нерезиденты, вновь устроившие распродажу украинских ценных бумаг.

Истерия вокруг происходящего на российско-украинской границе, разгоняемая западными СМИ, подействовала на них, и началось самое настоящее бегство. Национальный банк, вышедший после обеда с продажей 100 млн долларов по курсу 26,69 гривен, был буквально «сметен». А поскольку второй интервенции по более высокому курсу не последовало, курс продолжил расти. Сегодня сразу два вопроса волнуют всех интересующихся «валютной погодой»: как поведет себя Нацбанк на старте торгов и что будут делать инвесторы. Дело в том, что сегодня состоится очередное размещение ОВГЗ сроком на 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. Если паника среди нерезидентов продолжится, размещение может не состояться или будет откровенно слабым. А если Национальный банк с самого утра четко не обозначит свою позицию, уже сегодня безналичный доллар может дойти до 27 гривен.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,70/26,85 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в понедельник бурно отреагировал на происходящее на межбанке. Утром наличный доллар продавали по 26,67-26,70 гривен. К обеду ценник поднялся до 26,75-26,77 гривен. Самое интересное началось после 15 часов, когда стало очевидно, что выход Национального банка не остановил рост доллара. Оптовики начали менять цифры каждые 10 минут, попутно растягивая спред (разницу между покупкой и продажей). К 17 часам самая дешевая продажа крупной суммы в столице шла по 26,87 гривен. Основная же масса обменок продавала доллар по 26,90-26,95 гривен. Зазвучали даже предложения купить доллар по 27 гривен. Сегодня утром продажи в Киеве будут стартовать с 26,90 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если до обеда Национальный банк не выйдет с интервенцией, 27 гривен за доллар мы увидим уже сегодня.

Евро на рынке FOREX в понедельник установил новый годовой минимум – 1,1229 доллара. Новость о том, что Австрия вновь вводит полную изоляцию от Covid и делает обязательную вакцинацию с февраля, прозвучавшая в прошлую пятницу, крайне негативно подействовала на настроения в Еврозоне. К тому же подобное может объявить и Германия. Утром вторника евро торгуется в узком диапазоне 1,1223-1,1241 доллара, но все попытки скорректироваться вверх пока неудачны. Наличный евро попал под действие двух разнонаправленных факторов: ослабление гривны толкало цену вверх, а падение евро в мире – вниз. Все же первый фактор победил, и евровалюта, которую вчера утром продавали по 30,15-30,20 гривен, к вечеру подскочила в цене до 30,35 гривен. По такой же цене его начнут продавать во вторник утром. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Вероятность роста ценника на наличный евро выше, чем снижения.

Российский рубль в понедельник пережил один из худших дней в году, за несколько часов потеряв в цене почти 2 рубля на долларе. С утренних 73,20 к вечеру он упал до 75 рублей за доллар. Утром вторника рубль торгуется в диапазоне 74,80-75,00 рублей за доллар. Наличный рубль в столице в понедельник продавали по 3,63-3,67 гривны за 10 рублей. Такая цена держится неизменной уже вторую неделю. Полагаем, что и сегодня она не изменится: в последнее время рубль и гривна падают практически синхронно.