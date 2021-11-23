Mercedes запатентовал необычную технологию торможения

Mercedes-Benz запатентовал необычную технологию торможения автомобилей. Согласно патенту, при экстренном торможении колеса машины будут моментально спущены электроникой, сообщает РБК-Украина.

Такой необычный способ торможения компания предлагает использовать в случаях, если штатная тормозная система выйдет из строя. Технология предназначена главным образом для электромобилей.

Для чего нужно прибегать к такому радикальному методу - "сдувать" шины? У современных электромобилей тормоза состоят из двух параллельно работающих систем. По умолчанию электрокар тормозит с помощью электродвигателя и рекуперирует энергию. Обычные гидравлические тормоза при необходимости задействует водитель или штатные системы автоторможения или адаптивного круиз-контроля при угрозе столкновения.

Но если электроника активирует рекуперативное торможение при заряженной батарее, электромобиль попросту не будет замедляться или уровень замедления окажется недостаточным. Чтобы обойти эту потенциальную проблему, Mercedes-Benz и разработал резервный способ торможения с помощью мгновенного "спускания" шин.

Система состоит из центрального блока управления и блока понижения давления воздуха, подключенного к шинам автомобиля. Эти две системы активируются, когда центральный тормозной блок выходит из строя, или ЭБУ фиксирует его серьезную неисправность.

Спущенная шина имеет большее пятно контакта с дорогой, что увеличивает сопротивление качению. Но "в ноль" шины спускаться не будут: если слишком сильно снизить давление, колеса могут разбортироваться. После снижения давления в шинах максимальная скорость принудительно ограничивается.

Кроме того, систему также можно использовать для восстановления давления до исходного уровня. В сочетании с системой контроля давления в шинах автомобиль, оснащенный такой системой, может самостоятельно поддерживать нормальное давление в шинах.