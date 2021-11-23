Китайский GAC показал электрокросс с запасом хода 1008 км

На автомобильной выставке в Гуанчжоу китайская компания GAC представила кроссовер Aion LX Plus. Автомобиль получил тяговую батарею на 144 кВтч, которая позволяет преодолеть свыше 1000 км, сообщает Обозреватель.

Новый суббренд Aion создан компанией GAC специально для производства электромобилей. На "домашнем" автошоу в Гуанчжоу дебютировал кроссовер Aion LX Plus нового поколения.

Aion LX Plus способен преодолеть на одной зарядке более 1000 км, а бортовая сеть поддерживает возможность заряжаться от станции мощностью 480 кВт. Источник: carnewschina.com

Автомобиль вызвал огромный интерес посетителей выставки в первую очередь из-за своих технических характеристик. Он способен преодолеть на одной зарядке более 1000 км, а бортовая сеть поддерживает возможность заряжаться от станции мощностью 480 кВт. Питание для двух электромоторов суммарной мощностью 540 кВт (734 л.с.) обеспечивает массивная батарея емкостью 144 кВтч. По утверждению создателей, автомобиль способен разогнаться до первой "сотни" за 2,9 секунды.

Питание для двух электромоторов суммарной мощностью 540 кВт (734 л.с.) обеспечивает массивная батарея емкостью 144 кВтч. Источник: carnewschina.com

Также покупателям будет доступна версия с одним электромотором мощностью 180 кВт (245 л.с.). Она способна развивать скорость до 170 км, а расход электроэнергии обещают на уровне 15 кВт на 100 км пути.

По свои габаритным размерам (4835х1935х1685 мм) и величине колесной базы (2920 мм) Aion LX Plus сопоставим с немного более крупным BMW X6.

По свои габаритным размерам Aion LX Plus сопоставим с немного более крупным BMW X6. Источник: carnewschina.com

Салон отделан кожей наппа, а меломаны оценят аудиосистему Alpine с 10-ю динамиками. Цифровой кокпит включает экран мультимедийной системы с диагональю 15,6-дюйма, которая работает на современной платформе ADiGO4.0. "Хард" использует 8-ядерный чипсет Qualcomm 8155, изготовленный по 7-нанометровому техпроцессу.

Цифровой кокпит включает экран мультимедийной системы с диагональю 15,6-дюйма. Источник: carnewschina.com

Появление у китайских дилеров намечено на будущий год, а цены станут известны ближе к началу продаж.