В Киеве спасатели четыре часа тушили пожар в офисном здании

Под утро вторника, 23 ноября, в Дарницком районе Киева вспыхнул пожар. Загорелось офисное здание по ул. Коллекторная, 3.

Как отметила пресс-служба ГСЧС, о пожаре сообщили в 4:41.

По прибытии спасателей на место было установлено, что горит мансардный этаж офисного здания. Пожар был ликвидирован в 7:35.

"Тушение пожара осложнялось тем, что перекрытия здания деревянные, и это способствовало быстрому распространению огня" , - говорится в сообщении.

На место происшествия были привлечены 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 55 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Причины пожара будут устанавливаться правоохранительными органами.