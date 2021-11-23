Дом звезды Барселоны ограбили во время матча

Пока Барселона обыгрывала Эспаньол в первом матче под руководством Хави, домушники хозяйничали в особняке нападающего каталонцев Ансу Фати, сообщает Сегодня.

Сам Фати в матче Барселоны с Эспаньолом 1:0 на уикенде не принимал участие из-за травмы, тем не менее находился рядом с командой на стадионе "Камп Ноу", а в это время воры проникли на верхний этаж его особняка.

Что интересно, семья игрока в это время наблюдала за игрой по телевизору в гостиной, расположенной на первом этаже. Подозрительные звуки насторожили родственников Ансу Фати, которые вызвали полицию.

Но когда прибыл патруль, воры уже скрылись. При этом сигнализация и камеры видеонаблюдения были выключены.

Отметим, что недавно Ансу Фати, которого называют Новым Месси, продлил контракт с Барселоной до лета 2027 года. Сумма выкупа футболиста из Гвинеи-Бисау составляет один миллиард евро.