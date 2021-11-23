Мининфраструктуры займется обустройством границы

Украина меняет стратегию обустройства границ на фоне миграционного кризиса﻿. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Деловая столица.

"Мы меняем стратегию обустройства наших границ. В Мининфраструктуры будет создан соответствующий департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой на границе, чтобы мы наконец-то навели порядок в пунктах пропуска. Это также будет реализовываться в рамках программы "Большое строительство" , — отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что ситуация на границах Беларуси с Литвой и Польшей остается напряженной, и Украина расценивает нынешний миграционный кризис как гибридную атаку, совершенную Россией на белорусской территории.

По словам главы правительства, Кабинет министров недавно выделил 21 млн. грн. для укрепления границы с Беларусью. Эти деньги нужны, чтобы начать укрепление тех участков, где есть вероятность прохода мигрантов, ныне находящихся на белорусско-польской границе.