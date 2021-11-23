Правительство США ежедневно обсуждает ситуацию вокруг Украины – Госдеп

Американское правительство во главе с президентом США Джо Байденом внимательно следит за развитием событий вокруг Украины и прорабатывает ситуацию на ежедневной основе, сообщает Укринформ.

Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дерек Хоган.

"Народ Украины не должен чувствовать себя одиноким" , - отметил высокопоставленный чиновник Госдепа во время мемориального мероприятия у памятника жертвам Голодомора 1932-33 годов в центре Вашингтона.

Он заверил, что ситуация вокруг Украины "в настоящее время является вопросом, который прорабатывается на ежедневной основе" на самом высоком уровне американского правительства, в том числе в офисе президента Байдена.

По его словам, непоколебимая поддержка Украины со стороны США, о которой заявляли в американской администрации, останется неизменной.

"Это означает, что Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, чтобы защитить ее суверенитет и территориальную целостность" , - подчеркнул Хоган.

Он добавил, что поддержка США многогранна: кроме сферы безопасности и обороны, она охватывает помощь по другим направлениям, в том числе в реализации политических и экономических реформ.

Представитель Госдепа от имени правительства США почтил память жертв Голодомора, искусственно созданного советским режимом. По его словам, расположение мемориала жертвам этой трагедии в центре Вашингтона символизирует, что американский народ стоит вместе с украинским и стремится к тому, чтобы такая катастрофа никогда не повторилась.