Температурные качели: погода в Украине в декабре

Зима придет в Украину в конце ноября, а в декабре будут наблюдаться так называемые температурные качели – сравнительно теплые дни будут сменяться морозами и наоборот, сообщает Факты.ICTV.

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Такой прогноз погоды на декабрь 2021 года в Украине озвучила климатолог, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее словам, в начале первого месяца зимы температура воздуха будет в пределах +5 градусов, а к концу – снизится до -10.

Однако такой мороз будет более характерен для северной части Украины.

На Новый год 2022, скорее всего, тоже будет мороз, снег возможен, но он быстро растает.

В Укргидрометцентре говорят, что составляют прогнозы максимум на пять суток, поэтому не могут дать точный прогноз. В конце ноября дадут краткую климатическую характеристику месяца.